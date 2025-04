Stadler-Aktie schwächelt dennoch: Neuer Auftrag aus Italien

Der Vertrag mit dem Bahnbetreiber Ferrovie della Calabria (FdC) wurde Ende März unterzeichnet. Hergestellt werden die neuen Züge am Stadler -Hauptsitz in Bussnang.

Sie sollen Anfang 2027 auf der Strecke Cosenza - Catanzaro in Betrieb gehen, teilte der Ostschweizer Eisenbahnbauer am Mittwoch mit. Damit habe Stadler bis dato mehr als 100 massgeschneiderte Züge in Italien verkauft.

Die Stadler-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der SIX zeitweise um 0,73 Prozent tiefer bei 20,45 Franken.

ra/rw

Bussnang (awp)