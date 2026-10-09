Stadler-Aktie klar höher: Grossauftrag im Millionen-Wert aus Saudi-Arabien

Die saudi-arabische Eisenbahn (SAR) bestellt weitere zehn Intercity-Züge. Die Auftragstranche hat ein Volumen von über 300 Millionen Franken.

Mit der Bestellung haben die SAR eine Option aus dem vor zwei Jahren unterschriebenen Vertrag über rund 600 Millionen Franken eingelöst. Damit verdoppelt sich die Flotte der speziell für Saudi-Arabien entwickelten Fahrzeuge auf insgesamt 20 Züge, wie Stadler Rail am Freitag mitteilte. Der bestehende Wartungsvertrag werde auf die weiteren Fahrzeuge ausgeweitet.

Die rund 175 Meter langen Intercity-Züge seien für die klimatischen und betrieblichen Bedingungen in Saudi-Arabien konzipiert worden. Sie hätten zwei unabhängige Triebköpfe und zahlreiche redundant ausgelegte Systeme. Es gebe spezielle Schutz- und Filtersysteme für den Einsatz bei extremer Hitze und Sand.

Die Züge mit Platz für rund 320 Passagiere sollen auf der Ost-West-Linie der SAR zum Einsatz kommen. Sie verbinden die Regionen Riad, Hofuf, Abkaik und Dammam.

Die neuen Züge werden grösstenteils in den Stadler-Werken in der Schweiz produziert. Die Wagenkästen für die Antriebswagen kommen aus dem Stadler-Werk im spanischen Valencia.

Die Produktion erfolgt direkt im Anschluss an die Fertigung der ersten Serie, die im April 2026 gestartet ist. Der kommerzielle Fahrgastbetrieb beginne voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2029, schrieb der Ostschweizer Konzern.

Die Stadler-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 2,17 Prozent auf 30,20 Franken.

jb/to

Bussnang (awp)