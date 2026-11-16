|Verwaltungsrat
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16.11.2026 12:42:36
Stadler-Aktie im Plus: Radoslaw Banach wird Leiter der Division Zentraleuropa
Beim Zugbauer Stadler kommt es zu einem Wechsel in der Konzernleitung.
Der Verwaltungsrat hat laut einer Mitteilung vom Montag Banach per 1. Januar 2027 zum neuen Leiter der Division für die Region Zentraleuropa ernannt. Damit wird der derzeitige CEO von Stadler Polen auch Mitglied der Konzernleitung.
Banach folgt den Angaben nach auf Philipp Brunner, der zum selben Zeitpunkt Markus Bernsteiner als Group CEO ablöst und die Division Deutschland interimistisch weiterführt.Die Stadler-Aktie zeigt sich an der SIX stellenweise 0,78 Prozent höher bei 31,12 Franken.
sta/cg
Zürich (awp)
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