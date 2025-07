Stadler-Aktie gefragt: Sieben Tramlink Trams für neues TramCamp Netzwerk in Katalonien

Der Zugbauer wird sieben Tramlink V3-Strassenbahnen an die Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) liefern. Der Auftrag umfasst Ersatzteile und einen Full-Service-Wartungsvertrag für 15 Jahre.

Die Strassenbahnen seien für das neue öffentliche Nahverkehrssystem TramCamp in der Region Camp de Tarragona bestimmt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Fahrzeuge werden auf der Strecke Cambrils-Salou-Vila-Seca verkehren. Damit sollen wichtige städtische und touristische Zentren miteinander verbunden, das Angebot im öffentlichen Nahverkehr verbessert und die Emissionen reduziert werden. Die Strassenbahnen werden am Stadler-Standort in Albuixech (Valencia) entwickelt und hergestellt.

Die TRAMLINK V3-Strassenbahnen sind für den Betrieb auf nicht elektrifizierten Streckenabschnitten ausgelegt. Sie sind mit einem bordeigenen elektrischen Antriebssystem ausgestattet, das mit Lithium-Ionen-Batterien (LTO) betrieben wird und eine Reichweite von bis zu 9,9 Kilometern ermöglicht. Dies erlaube einen flexibleren und umweltfreundlicheren Betrieb, heisst es weiter.

Im Schweizer Handel klettert die Stadler-Aktie zwischenzeitlich um 1,19 Prozent auf 22,06 Franken.

