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15.09.2026 13:03:00
Stadler-Aktie fester: Lokomotiven an italienischen Gütertransporteur FS Logistix geliefert
Stadler Rail liefert acht Lokomotiven nach Italien.
Stadler habe die Eurolight Dual speziell für die Anforderungen des italienischen Schienennetzes entwickelt. Sie sei mit einem Gleichstrom-Elektroantrieb und mit einem Dieselmotor ausgestattet. Dies ermögliche den nahtlosen Betrieb sowohl auf elektrifizierten als auch auf nicht elektrifizierten Strecken, teilte der Ostschweizer Zughersteller weiter mit. Finanzielle Details nannte Stadler keine.
Mercitalia Shunting & Terminal ist ein Anbieter für Rangierdienstleistungen in italienischen Häfen, Terminals und Bahnhöfen. Die Firma hat laut den Angaben eine eigene Flotte von mehr als 200 Lokomotiven.
Die Stadler Rail-Aktie zeigt sich im SIX-Handel am Dienstag zeitweise 0,42 Prozent höher bei 28,96 CHF.
jb/to
Bussnang TG (awp)
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