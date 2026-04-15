Stadler-Aktie fester: Auftrag aus Görlitz und Zwickau

Diese sind vom Typ TINA, was für Total integrierter Niederflur-Antrieb steht. Die Bahnen des Typs werden danach in acht europäischen Städten im Einsatz sein, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochnachmittag.

Dabei sind acht Strassenbahnen für Görlitz und sechs für Zwickau gedacht. Die Inbetriebnahme soll ab dem Jahr 2028 erfolgen. Zu finanziellen Details wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Die Stadler Rail-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 3,42 Prozent höher bei 22,40 Franken.

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Bussnang (awp)