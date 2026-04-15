|Strassenbahnen
|
15.04.2026 16:36:36
Stadler-Aktie fester: Auftrag aus Görlitz und Zwickau
Stadler hat einen Auftrag über 14 Niederflur-Strassenbahnen der Görlitzer Verkehrsbetriebe (GVB) und der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) erhalten.
Dabei sind acht Strassenbahnen für Görlitz und sechs für Zwickau gedacht. Die Inbetriebnahme soll ab dem Jahr 2028 erfolgen. Zu finanziellen Details wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.
Die Stadler Rail-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 3,42 Prozent höher bei 22,40 Franken.
cg/ls
Bussnang (awp)
Weitere Links:
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ KLA
✅ Applied Materials
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI und DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.