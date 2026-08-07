Stack Capital Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stack Capital Group lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3.65 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stack Capital Group 2.25 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.7 Millionen CAD – ein Plus von 558.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stack Capital Group 0.6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch