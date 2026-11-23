Stable Road Acquisition lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.40 USD gegenüber -19.230 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1995.65 Prozent auf 4.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch