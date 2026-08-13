Stable Road Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Stable Road Acquisition hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -22.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0.0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 84.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch