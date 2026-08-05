Stabilus SE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stabilus SE lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Stabilus SE 0.400 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.22 Prozent auf 299.5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 316.0 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.ch