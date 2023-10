Stabilus-Aktie mit Kurssprung: Stabilus mit Zukauf in den USA

Der MDAX -Konzern übernimmt nach eigenen Angaben für 680 Millionen US-Dollar in bar den Industrial-Automation-Spezialisten Destaco vom Industrieunternehmen Dover. Destaco bietet laut Stabilus komplementäre Produkte im Bereich Industrieautomatisierung an und setzte im vergangenen Jahr mit rund 650 Mitarbeitern an 13 Standorten in den USA 213 Millionen Dollar um. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnet Stabilus im ersten Halbjahr 2024. Zur Finanzierung der Übernahme will Stabilus rund 150 Millionen Euro an eigenen Barmitteln, 250 Millionen Euro aus einer aktuell ungenutzten revolvierenden Kreditfazilität sowie 250 Millionen Euro aus einer Brückenfinanzierung einsetzen.

Stabilus verspricht sich von dem Zukauf einen signifikanten Umsatzanstieg bei einer unmittelbar positiven Auswirkung auf die bereinigte EBIT-Marge. Bis zum Geschäftsjahr 2026 erwartet Stabilus aus dem Zukauf unmittelbare Umsatzsynergien von mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr, die aus einem gemeinsamen Marktauftritt, einem breiteren Kundenkreis und einem komplementären Produktangebot resultieren sollen. Zudem rechnet Stabilus mit Kostensynergien von mehr als 10 Millionen Euro pro Jahr. Auf die Prognose für das laufende Jahr hat der Zukauf keinen Einfluss.

"Mit dem Erwerb von Destaco stärken wir unser Industriegeschäft signifikant und unterstreichen damit unsere Aufstellung als Industrie- und Automotive-Lieferant", sagte Stabilus-CFO Stefan Bauerreis. "Die Integration von Destaco in die Stabilus-Gruppe wird nicht nur unseren Konzernumsatz deutlich anheben, sondern auch einen positiven Effekt auf unsere bereinigte EBIT-Marge haben. Unser Nettoverschuldungsgrad wird nach Vollzug der Transaktion unter zweieinhalbmal EBITDA liegen, so dass die Gruppe nach wie vor ausreichende finanzielle Flexibilität haben wird, das Geschäft zielgerichtet weiterzuentwickeln und unser Wachstum zu unterstützen."

Die Stabilus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 7,03 Prozent höher bei 56,30 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)