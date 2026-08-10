Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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10.08.2026 11:31:00
Stabilus-Aktie fällt: Finanzchef Andreas Jaeger geht nach weniger als einem Jahr
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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