Stabiler Handel: LUS-DAX nachmittags mit Verschnaufpause

Am Donnerstag erhöht sich der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0.00 Prozent auf 26’313.00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’393.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’281.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 25’475.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’230.00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’015.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.11 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4.24 Prozent auf 57.53 EUR), SAP SE (+ 3.39 Prozent auf 186.12 EUR), Rheinmetall (+ 2.88 Prozent auf 1’171.60 EUR), BMW (+ 2.15 Prozent auf 58.92 EUR) und adidas (+ 1.66 Prozent auf 153.20 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-3.63 Prozent auf 27.88 EUR), EON SE (-2.29 Prozent auf 17.48 EUR), Continental (-2.28 Prozent auf 68.68 EUR), Henkel vz (-1.62 Prozent auf 75.12 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.46 Prozent auf 39.77 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’891’450 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 217.665 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7.47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch