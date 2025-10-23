Staar verschiebt Aktionärsversammlung zur Übernahme durch Alcon auf 6. November

Vernier (awp) - Die US-Medtech-Firma Staar Surgical hat ihre ausserordentliche Generalversammlung zur geplanten Übernahme durch den Schweizer Konzern Alcon vertagt. Die ursprünglich für den 23. Oktober angesetzte Versammlung soll nun am 6. November 2025 (um 8.30 Uhr pazifischer Zeit) stattfinden, wie die beiden Firmen am Donnerstagabend (hiesiger Zeit) mitteilten.

Stimmberechtigt bleiben demnach jene Aktionäre, die am 12. September 2025 im Aktienregister eingetragen waren. Weitere Geschäfte ausser der Abstimmung über den Fusionsplan seien für die vertagte Sitzung nicht vorgesehen, hiess es.

Gemäss früheren Angaben will Alcon sämtliche ausstehenden Aktien von Staar zu 28 Dollar in bar übernehmen. Dies entspricht einem Gesamtpreis von 1,5 Milliarden US-Dollar. Dagegen wehrt sich eine Aktionärsgruppe um Broadwood Partners, die 27,5 Prozent an Staar hält. Bemängelt wird u.a. der zu tiefe Kaufpreis. Die vorgeschlagene Transaktion sei das "Ergebnis eines ungünstigen Zeitpunkts, eines fehlerhaften Verfahrens und erheblicher Interessenkonflikte", hiess es in einer am 24. September veröffentlichten Stellungnahme.

Die Verwaltungsräte beider Firmen haben der Transaktion jeweils einstimmig zugestimmt.

uh/mk

, wobei das Angebot einem Aufschlag von rund 59 Prozent auf den 90-Tage-Durchschnittskurs und 51 Prozent auf den Schlusskurs vom 4. August 2025, dem Tag vor Bekanntgabe der Transaktion. Der Kauf bewertet STAAR mit rund 1,5 Milliarden US-Dollar.