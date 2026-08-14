STAAR Surgical Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

STAAR Surgical Company präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.16 USD. Im letzten Jahr hatte STAAR Surgical Company einen Gewinn von -0.340 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STAAR Surgical Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 111.03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 93.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 44.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch