St-Georges Platinum and Base Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

St-Georges Platinum and Base Metals stellte am 30.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.010 CAD. Im Vorjahr waren -0.020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch