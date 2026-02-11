St. Galler Kantonalbank steigert Gewinn

St. Gallen (awp) - Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) hat den Reingewinn für das Jahr 2025 klar gesteigert und erhöht die Dividende. Erfolgreich war unter anderem das Geschäft mit institutionellen Anlegern.

Unter dem Strich resultierte ein um 5,5 Prozent höherer Konzerngewinn von 227,0 Millionen Franken, wie die SGKB am Mittwoch mitteilte. Auch operativ verdiente die Kantonalbank im vergangenen Jahr mehr: Der Geschäftserfolg stieg um 4,8 Prozent auf 266,2 Millionen Franken.

Die Aktionäre erhalten nun eine um einen Franken erhöhte Dividende von 20 Franken. Dem Kanton St. Gallen als Hauptaktionär fliessen damit 61,1 Millionen Franken zu.

Positives Zinsengeschäft

Insgesamt stieg der Geschäftsertrag um 7,7 Prozent auf 604,7 Millionen Franken. Dazu trug auch das Zinsengeschäft bei, das trotz gesunkener Leitzinsen anstieg (Netto-Zinserfolg +7,9% auf 358,4 Mio).

Die Kundenausleihungen erhöhten sich derweil um 2,9 Prozent auf 34,7 Milliarden Franken. Im Hypothekargeschäft war die SGKB dabei mit einem Plus von 3,5 Prozent (VJ +4,7%) etwas langsamer unterwegs.

Gestiegener Geldzufluss

Klar verbessern konnte die SGKB auch ihr Ergebnis im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+7,0% auf 188,3 Mio). Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft fiel sogar zweistellig höher aus (+11,2% auf 50,3 Mio). Die Bank habe dort von der hohen Aktivität an den Börsen profitiert, heisst es.

Die SGKB verzeichnete im vergangenen Jahr ein Neugeldwachstum von 4,2 Milliarden Franken. Insgesamt kletterten die von der SGKB verwalteten Kundenvermögen um 11,3 Prozent auf 71,8 Milliarden Franken, wozu neben dem Geldzufluss auch eine gute Performance der Anlageprodukte beitrug, wie die Bank betont.

Verhaltener Ausblick

Die Kosten stiegen mit einem Plus von 6,5 Prozent auf 321,4 Millionen Franken ebenfalls an. So wurden 36 zusätzliche Mitarbeitende angestellt und Mittel in die IT investiert.

Für das neue Jahr 2026 gibt sich die SGKB zurückhaltend. Insgesamt erwarte man bei stabilen Zinsen einen Konzerngewinn auf Vorjahresniveau.

ls/rw