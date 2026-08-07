SSR Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SSR Mining gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.66 AUD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 625.6 Millionen AUD – eine Minderung von 1.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 632.7 Millionen AUD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch