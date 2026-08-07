SSR Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SSR Mining hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.420 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 443.8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 405.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch