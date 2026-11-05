SSR Mining präsentierte Quartalsergebnisse

SSR Mining hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.39 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16.02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 447.7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 385.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch