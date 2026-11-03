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03.11.2026 22:40:22
SSR Mining Inc. Announces Advance In Q3 Profit
(RTTNews) - SSR Mining Inc. (SSRM) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $94.838 million, or $0.46 per share. This compares with $93.928 million, or $0.44 per share, last year.
Excluding items, SSR Mining Inc. reported adjusted earnings of $130.737 million or $0.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.0% to $447.655 million from $385.839 million last year.
SSR Mining Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94.838 Mln. vs. $93.928 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.44 last year. -Revenue: $447.655 Mln vs. $385.839 Mln last year.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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