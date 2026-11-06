SSR Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SSR Mining hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.55 AUD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SSR Mining 0.470 AUD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.52 Prozent auf 634.2 Millionen AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 589.9 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch