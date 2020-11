SSG ouvre un bureau à Toronto, au Canada, pour soutenir une croissance sans précédent en Amérique du Nord

Grâce à cette troisième ouverture de l'année, le chef de file mondial de la demand generation (génération de la demande) pourra fournir à ses clients B2B canadiens des solutions marketing novatrices axées sur les données par l'entremise d'une équipe de soutien locale.

DENVER et TORONTO, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Selling Simplified Group, Inc. (SSG) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un bureau à Toronto, au Canada, alors que ses activités nord-américaines ont le vent dans les voiles. Dans le contexte d'une croissance record en 2020, ce nouveau bureau constitue la troisième expansion du genre pour SSG cette année et vient consolider sa place sur le marché nord-américain.

Entreprise mondiale spécialisée en demand generation pour les clients B2B et gérant plus de 165 millions de dossiers B2B, SSG met au point une technologie exclusive visant à faciliter et à analyser les efforts de marketing numérique de ses clients à l'échelle mondiale. SSG compte 12 bureaux à l'échelle mondiale et a son siège social à Denver, dans le Colorado. Ce nouveau bureau est le deuxième de SSG en Amérique du Nord.

Jag Sidhu, chef de l'exploitation et cofondateur de SSG, a commenté l'ouverture comme suit : « Malgré des circonstances mondiales sans précédent, 2020 a été notre meilleure année dans un contexte où les spécialistes du marketing se tournent vers des entreprises misant sur le numérique – comme la nôtre – pour stabiliser et étoffer leur pipeline dans un contexte de volatilité. »

« Cet emménagement stratégique à Toronto nous aide à mieux répondre aux besoins de notre clientèle nord-américaine croissante en lui offrant un service exemplaire tout en diversifiant et en étendant nos capacités opérationnelles et créatives. »

Suivant un modèle éprouvé, SSG rassemblera dans son bureau de Toronto des spécialistes des ventes, de la réussite client, des données, de l'exploitation et de la création. Ensemble, ils formeront une équipe idéalement placée pour comprendre les besoins régionaux et la réglementation sur les données, tout en offrant des produits concurrentiels et de qualité.

« Visionayr, notre solution de marketing complète reposant sur une technologie de reconnaissance des intentions et une plateforme de contenu de marque, constitue un facteur de différenciation tant pour notre portefeuille de produits que pour nos clients, a ajouté M. Sidhu. Et grâce à nos solutions programmatiques et à nos données first party, nous sommes convaincus que le marché B2B canadien s'empressera de se fier à notre expertise à titre de partenaire de prédilection en matière de solutions novatrices de demand generation. »

La solution Visionayr de SSG et sa nouvelle gamme de produits de programmatique intégrés sont accessibles aux clients canadiens dès maintenant; elles reposent toutes deux sur les dossiers et les renseignements de sa base de données de marketing B2B – qui comprend déjà 6,4 millions de dossiers B2B canadiens.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1325631/Selling_Simplified_Group_Inc_Toronto_Office.jpg