SSB Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SSB Bancorp hat am 07.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch