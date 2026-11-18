SSANGYONG MATERIALS hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 775.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -95.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.66 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 24.21 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch