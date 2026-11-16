Ssangyong Cement Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ssangyong Cement Industrial hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ssangyong Cement Industrial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 21.01 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3.97 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 367.38 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 352.61 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch