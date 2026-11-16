Ssangyong Cement Industrial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ssangyong Cement Industrial gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 21.01 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3.97 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.02 Prozent auf 352.61 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 367.38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch