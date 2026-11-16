Ssangyong Cement Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ssangyong Cement Industrial hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 21.01 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3.97 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 352.61 Milliarden KRW – eine Minderung von 4.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 367.38 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch