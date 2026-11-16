Ssangyong Cement Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ssangyong Cement Industrial hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Ssangyong Cement Industrial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 21.01 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3.97 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 352.61 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 367.38 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch