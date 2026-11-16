Ssangyong Cement Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ssangyong Cement Industrial präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 21.01 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3.97 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 367.38 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 352.61 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch