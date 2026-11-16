Ssangyong Cement Industrial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ssangyong Cement Industrial stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -21.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 4.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ssangyong Cement Industrial 352.61 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 367.38 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch