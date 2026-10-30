SSAB A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SSAB A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

SSAB A hat ein EPS von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.080 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz wurden 2.66 Milliarden USD gegenüber 2.41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch