SS Retail vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SS Retail hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3.58 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SS Retail 2.26 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 7.89 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SS Retail 4.98 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch