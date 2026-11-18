SS Innovations International, hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

SS Innovations International, hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SS Innovations International, in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50.62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.3 Millionen USD im Vergleich zu 12.8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch