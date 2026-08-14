SRM Entertainment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SRM Entertainment liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SRM Entertainment die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 0.01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als SRM Entertainment mit 0.010 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 1.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch