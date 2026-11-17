SRM Contractors hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

SRM Contractors hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13.09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.75 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.04 Milliarden INR – ein Plus von 47.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SRM Contractors 2.06 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch