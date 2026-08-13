Srithai Superware verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Srithai Superware lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Srithai Superware hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 THB je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.78 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.23 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch