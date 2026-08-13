Srisawad zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Srisawad hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Srisawad 0.230 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 147.6 Millionen USD – ein Plus von 1.89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Srisawad 144.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch