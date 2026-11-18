Srisawad präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.86 THB. Im letzten Jahr hatte Srisawad einen Gewinn von 0.800 THB je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 5.07 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.89 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch