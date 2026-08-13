Srisawad Power 1979 gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Srisawad Power 1979 hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.84 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.760 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.22 Prozent auf 4.81 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.80 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch