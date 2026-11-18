Srisawad Power 1979 stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.86 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Srisawad Power 1979 ein EPS von 0.800 THB je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Srisawad Power 1979 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.07 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 4.89 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch