Srisawad informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Srisawad hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.84 THB, nach 0.760 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.81 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.80 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch