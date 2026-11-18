Srisawad liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Srisawad die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.250 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 152.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 151.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch