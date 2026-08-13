Srisawad: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Srisawad veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.84 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0.760 THB je Aktie in den Büchern standen.

Srisawad hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.81 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.80 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch