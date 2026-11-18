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18.11.2026 06:37:00
Srisawad: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Srisawad liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Srisawad die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.86 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.800 THB je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Srisawad im vergangenen Quartal 5.07 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Srisawad 4.89 Milliarden THB umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0.873 THB sowie einem Umsatz von 4.31 Milliarden THB gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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