Srini Koushik, Chief Technology Officer von Rackspace Technology, wird in die CIO Hall of Fame aufgenommen und mit dem Global Ohio CIO ORBIE ausgezeichnet

SAN ANTONIO, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Srini Koushik, Executive Vice President und Chief Technology Officer von Rackspace Technology, in die CIO Hall of Fame aufgenommen wurde und den Global Ohio CIO ORBIE® Award für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar und multinationaler Geschäftstätigkeit erhalten hat.

"Rackspace ist stolz darauf, dass Herr Koushik für seine globale IT-Führungsrolle und seine Leistungen ausgezeichnet wurde", so Amar Maletira, Chief Executive Officer von Rackspace Technology. "Der ORBIE Award und die Aufnahme in die CIO Hall of Fame zeigen seinen visionären Einfluss auf unsere Branche und seine Leidenschaft für die Führung leistungsstarker Teams, die konsequent Technologielösungen bereitstellen, um sinnvolle Geschäftsergebnisse für Kunden zu erzielen."

2023 CIO 100 Hall of Fame

Die in die CIO Hall of Fame aufgenommenen Personen werden diesen Sommer auf der Veranstaltung "CIO 100 Symposium & Awards" vom 14. bis 16. August im Terranea Resort in Rancho Palos Verdes, Kalifornien (USA), zusammenkommen, um visionäre, mitfühlende und kooperative IT-Führungskräfte zu feiern und auszuzeichnen.

Die CIO Hall of Fame würdigt und präsentiert die Erfolge und inspiriert andere dazu, in die Fussstapfen der aufgenommenen Führungskräfte zu treten, die sich gemeinsam durch die sich ständig verändernde digitale Transformation bewegen.

Ohio CIO ORBIE Award

Neben der Aufnahme in die CIO Hall of Fame hat Koushik auch den Ohio CIO ORBIE Awarderhalten.

OhioCIO zeichnete Chief Information Officers in sieben Hauptkategorien aus: Leadership, Super Global, Global, Large Enterprise, Enterprise, Large Corporate und Corporate. Die Preise wurden im Rahmen der Ohio ORBIE Awards am 17. März im Renaissance Columbus Downtown Hotel verliehen.

Die ORBIE Awards sind das wichtigste Anerkennungsprogramm für Führungskräfte im Technologiebereich in den Vereinigten Staaten. Seit seiner Einführung im Jahr 1998 haben über 500 Technologieführer den angesehenen ORBIE Award erhalten Mit dem ORBIE werden Chief Information Officers geehrt, die sich durch herausragende Leistungen im Bereich Technologie ausgezeichnet haben. Die Finalisten und Preisträger werden durch ein unabhängiges Peer-Review-Verfahren ermittelt, das von früheren mit dem ORBIE ausgezeichneten Persönlichkeiten geleitet wird und auf folgenden Kriterien basiert:

Effektivität von Führung und Management.

Durch technologische Innovation geschaffener Unternehmenswert.

Engagement in der Branche und im Gemeinwesen.



Anerkennung herausragender Leistungen im Bereich Technologieführerschaft seit 1998

Seit über 20 Jahren werden mit den CIO ORBIE Awards Führungskräfte aus dem Technologiebereich für ihre Führungsqualitäten, Innovationen und herausragenden Leistungen in diesem schnell wachsenden, von CIOs geführten nationalen Berufsverband ausgezeichnet.

Mit den Ohio CIO ORBIE Awards werden Chief Information Officers geehrt, die sich durch herausragende Leistungen in der Technologieführung ausgezeichnet haben. CIOs werden je nach Grösse und Umfang ihrer Organisation und ihres Verantwortungsbereichs in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Über die US CIO Hall of Fame Awards:



Die US CIO Hall of Fame wurde 1997 ins Leben gerufen, um 12 herausragende IT-Führungskräfte ins Rampenlicht zu rücken, die einen bedeutenden Beitrag zur IT-Disziplin, zum Einsatz von Technologie in Unternehmen und zur Weiterentwicklung der CIO-Rolle geleistet und diese tiefgreifend beeinflusst haben. Zehn Jahre später, im Jahr 2007, nahm CIO während der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des CIO-Magazins die zweite Gruppe von Preisträgern in die CIO Hall of Fame auf. CIO stellt diese Elitegruppe von CIOs, die inzwischen 190 Mitglieder zählt, im Rahmen der Einführungszeremonie in die CIO Hall of Fame vor.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7069b0d0-5825-486f-907c-375bc4fc208e