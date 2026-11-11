Sri Trang Gloves (Thailand) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sri Trang Gloves (Thailand) präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.12 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sri Trang Gloves (Thailand) -0.040 THB je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.09 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 6.08 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch