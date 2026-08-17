Sri Trang Gloves (Thailand) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sri Trang Gloves (Thailand) hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.11 Milliarden THB – ein Plus von 1.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sri Trang Gloves (Thailand) 6.00 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch