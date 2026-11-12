Sri Trang Agro-Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sri Trang Agro-Industry hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.32 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sri Trang Agro-Industry -0.550 THB je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Sri Trang Agro-Industry mit einem Umsatz von insgesamt 29.52 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.57 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 36.83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch