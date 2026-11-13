Sri Trang Agro-Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sri Trang Agro-Industry lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.32 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.550 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.52 Milliarden THB – ein Plus von 36.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sri Trang Agro-Industry 21.57 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch